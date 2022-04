Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 6 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’il vient juste d'annoncer qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison, Jo-Wilfried Tsonga s’est aussi confié sur Roland-Garros qui sera son dernier tournoi.

C’est désormais officiel et acté, Jo-Wilfried Tsonga prendra sa retraite à l’issue de la saison. A 37 ans, le tennisman français a préféré en rester là, lui qui enchaîne les blessures depuis plusieurs saisons. Et Tsonga a pris sa décision : Roland-Garros sera son dernier tournoi. Il lui reste donc deux mois pour se préparer à l’échéance, à condition qu’il puisse le disputer puisque son classement à l’ATP (220ème mondial) ne lui permet pas d’y entrer sans y être invité.

«Ce n'est pas acté. Je vais faire la demande officielle comme cela doit être fait»