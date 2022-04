Tennis

Tennis : L’énorme message de Nadal à Alcaraz après sa victoire à Miami !

Publié le 3 avril 2022 à 22h35 par B.C. mis à jour le 3 avril 2022 à 22h39

Vainqueur ce dimanche de son premier Masters 1000 à Miami, Carlos Alcaraz a reçu les félicitations de Rafael Nadal.

À seulement 18 ans, Carlos Alcaraz est promis à un grand avenir et se retrouve déjà comparé à Rafael Nadal, et cela ne va pas s’arrêter. Ce dimanche, l’Espagnol a en effet dominé Casper Ruud (7-5, 6-4) en finale à Miami, lui permettant de remporter le premier Masters 1000 de sa jeune carrière et d'être le plus jeune joueur à s'imposer dans ce tournoi. Une prestation qui n’a pas manqué d’être saluée par Rafael Nadal, heureux du succès de son compatriote.

« Un triomphe historique à Miami »