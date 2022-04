Tennis

Tennis : Cette sortie de taille sur la comparaison entre Alcaraz et Nadal !

Publié le 3 avril 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2022 à 19h38

Alors que Carlos Alcaraz est régulièrement comparé à Rafael Nadal, cela ne devrait pas perturber le prodige selon l’ex-numéro 1 mondial, Andy Roddick.

Carlos Alcaraz est un phénomène. A seulement 18 ans, ce dernier réalise un incroyable début de saison. Alors qu’il a récemment remporté l’ATP 500 de Rio de Janeiro, il est en lice pour remporter son deuxième tournoi de l’année. En effet, l’Espagnol a réussi à obtenir une place en finale du Masters 1000 de Miami, où il affrontera Casper Ruud. Régulièrement comparé à Rafael Nadal en raison de sa nationalité ainsi que de sa précocité, Alcaraz ne devrait pas être perturbé par cela, selon Andy Roddick.

« Je ne pense pas que cela va le perturber »