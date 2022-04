Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un grand soutien dans le débat du GOAT !

Publié le 1 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que le débat concernant le meilleur tennisman de l’histoire fait rage, Rick Macci a tenu à apporter sa réponse. Selon lui, Roger Federer est le plus grand de tous les temps.

S’il a été éloigné des courts en raison de plusieurs blessures ces dernières années, Roger Federer n’en reste pas moi l’un des meilleurs tennismans de l’histoire. En effet, durant sa longue carrière, le Suisse a passé 310 semaines en tête du classement ATP, et a remporté 20 tournois du Grand Chelem. Alors que le débat fait rage afin de savoir qui de lui, Rafael Nadal et Novak Djokovic est le GOAT, de plus en plus d’acteurs du tennis donnent leur avis à ce sujet. C’est notamment le cas de Rick Macci. Ancien entraineur d’Andy Roddick ou encore des sœurs Serena et Venus Williams, l’Américain pense que Federer est le plus grand joueur de tous les temps, en plus d’être un modèle pour les plus jeunes.

« Si vous voulez que votre enfant s’améliore, faites‐lui regarder Federer »