Tennis

Tennis : Le clan Djokovic lâche un énorme message à Nick Kyrgios !

Publié le 30 mars 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 30 mars 2022 à 20h36

Quelques mois après l’affaire Djokovic qui a fait grand bruit, Djordje Djokovic, le frère de Novak, a remercié Nick Kyrgios pour sa prise de position en l’invitant à l’Open de Serbie qu’il organise.

Le début de saison a fait parler sur la planète tennis. Comme toujours, l’Open d’Australie ouvrait le bal. Mais cette fois-ci, Novak Djokovic n’a pas pu être de la partie en raison de son refus de se vacciner. Une situation qui a fait parler dans le monde entier et qui n’est pas resté que sur le terrain du sport. Nick Kyrgios, lui-même Australien, avait soutenu Novak Djokovic après les faits. Un message qui a plu à Djordje Djokovic, le frère du numéro 1 mondial.

«J’espère qu’il viendra à l’Open de Serbie»