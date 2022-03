Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Tsitsipas envoie un message clair sur le Big 3 !

Publié le 24 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Âgé de 23 ans, Stéfanos Tsitsipas fait partie de la génération qui pourrait succéder à Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Cependant, le Grec préfère se mesurer aux joueurs de sa tranche d'âge plutôt qu'au Big 3.

Depuis de nombreuses années maintenant, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent le circuit ATP. Néanmoins, le Big 3 prend de plus en plus d’âge. De ce fait, une nouvelle génération de joueurs semblent être en train de prendre la relève, à l’image du sacre de Daniil Medvedev à l’US Open contre Novak Djokovic. Au sein de cette nouvelle vague de tennismen, il y a un certain Stéfanos Tsitsipas. Actuel numéro 5 au classement ATP, le Grec fait partie d’une génération plutôt prometteuse, qui peut être en mesure de succéder au Big 3 . Mais le joueur de 23 ans pense plutôt à se comparer à ceux de sa tranche d’âge pour le moment.

«J’essaie d’être le meilleur joueur de ma génération et de ne pas me concentrer sur ce qui se passe avec les plus anciens»