Tennis

Tennis : Cette énorme déclaration sur Rafael Nadal !

Publié le 31 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que le mental de Rafael Nadal impressionne beaucoup de monde, James Blake considère que l’Espagnol est le plus grand de tous sur cet aspect.

Si le talent de Rafael Nadal n’est plus à prouver, l’Espagnol est régulièrement adulé pour son mental. En effet, beaucoup sont impressionnés de voir le joueur de 35 ans ne jamais rien lâcher, même quand le match semble déjà perdu. Son compatriote Alex Corretja est notamment revenu récemment sur son émotion lorsque le numéro 3 mondial a réussi à vaincre Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie après avoir été mené de 2 sets. Autre ancien joueur, James Blake n'a pas tari d'éloges à l'égard de Rafael Nadal.

« Ce que Rafael Nadal fait mentalement est impressionnant »