Tennis : Avant Roland-Garros, le médecin de Nadal fait une sortie préoccupante !

Publié le 26 mars 2022 à 10h35 par B.C. mis à jour le 26 mars 2022 à 10h43

Après son excellent début d’année, Rafael Nadal est à l’arrêt après une blessure à une côte contractée lors du Masters 1000 d’Indian Wells. Ángel Ruiz Cotorro, médecin de l’Espagnol, se montre très prudent au sujet de son retour.

Vainqueur de l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafael Nadal a connu la première défaite de sa saison lors de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells contre Taylor Fritz, mais l’Espagnol a perdu plus qu’un titre en Californie. Le numéro 3 mondial souffre en effet d’une blessure à une côte et se retrouve indisponible pour plusieurs semaines. Nadal pourrait désormais revenir à Madrid (2-8 mai) alors que Roland-Garros démarre le 23 mai. Un timing serré, mais le médecin de l’Espagnol ne veut prendre aucun risque.

« Il faut faire très attention et surtout ne pas faire d’erreur »