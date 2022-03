Tennis

Tennis : Cette sortie touchante sur la victoire de Nadal à l’Open d’Australie !

Publié le 25 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

S’il semble avoir été profondément choqué par la performance de Rafael Nadal à l’Open d’Australie, Alex Corretja tient à expliquer les raisons pour lesquelles il a fondu en larmes.

Blessé au pied durant de longs mois, Rafael Nadal a surpris beaucoup de monde lors du début de saison. Alors qu’il n’avait disputé que 4 matchs depuis le début du mois de juin 2021, l’Espagnol est revenu plus en forme que jamais sur ce début d’année 2022. Après avoir remporté l’ATP 250 de Melbourne, le numéro 3 mondial a participé à l’Open d’Australie, où il a également été titré pour la seconde fois de sa carrière. Opposé à Daniil Medvedev en finale, Rafa a déjoué tous les pronostics, en s’imposant (3-2), alors qu’il était mené de 2 sets. Commentateur de ce match, Alex Corretja a notamment fondu en larmes face à cet exploit, et désire expliquer l’émotion qu’il a ressenti.

« Il y avait trop d’émotions. C’est pour ça que j’étais en larmes. »