Tennis

Tennis : Nadal, Australie… Le message fort de Medvedev sur sa saison !

Publié le 2 avril 2022 à 12h35 par B.C. mis à jour le 2 avril 2022 à 12h42

Alors que son début d’année n’a pas été de tout repos, Daniil Medvedev a dressé un premier bilan de sa saison.

Désireux de s’imposer à Miami pour retrouver la place de numéro 1 mondial, Daniil Medvedev est sorti dès les quarts de finale du tournoi américain après sa défaite contre Hubert Hurkacz. Une nouvelle défaite frustrante pour le Russe, après sa demi-finale perdue à Acapulco contre Rafael Nadal, qui l’avait déjà dominé lors de l’Open d’Australie, et son élimination dès le 3e tour d'Indian Wells face à Gaël Monfils. À l’issue de la rencontre, Daniil Medvedev a dressé un premier bilan de cette saison.

« Comme si je ne me sentais pas dans la bonne direction dans mon tennis »