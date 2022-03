Tennis

Tennis : Murray reçoit un énorme message après sa défaite face à Medvedev !

Publié le 31 mars 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2022 à 20h47

Coach d'Andy Murray, Ivan Lendl a été agréablement surpris par la prestation de son joueur, malgré la défaite face à Daniil Medvedev au deuxième tour du tournoi de Miami.

Andy Murray s'est arrêté au deuxième tour à Miami. Vainqueur de Federico Delbonis pour son entrée en lice, l'ancien numéro un mondial s'est incliné face à Daniil Medvedev. Le Britannique a accroché le Russe durant un set avant de s'écrouler lors de la deuxième manche (6/4 6/2). Malgré cette défaite, Murray, proche de la retraite il y a quelques mois, a reçu les louanges de son entraîneur, Ivan Lendl.

« J’ai été agréablement surpris »