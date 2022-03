Tennis

Tennis : Le mea-culpa de Medvedev après sa défaite contre Monfils !

Publié le 27 mars 2022 à 12h35 par La rédaction

Battu par Gaël Monfils à Indian Wells, Daniil Medvedev a perdu sa place de numéro 1 mondial. Le Russe est revenu sur cette défaite inattendue et a lâché ses ambitions pour l’avenir.

Devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière il y a un petit mois, Daniil Medvedev a déjà perdu sa place sur le trône, la faute à une défaite contre… Gaël Monfils. Opposé au Français au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le Russe s’est incliné en trois sets, perdant ainsi le premier rang au classement ATP. Quelques jours après cette déconvenue, Medvedev est revenu sur sa contre-performance et a dressé ses ambitions.

«Beaucoup de grands joueurs, des légendes de notre sport n’ont pas atteint la première place»