Tennis

Tennis : Monfils «chanceux» après son dernier succès à Miami !

Publié le 26 mars 2022 à 19h35 par P.L.

Pour son premier match de ce tournoi de Miami ce vendredi, Gaël Monfils s'est imposé face à Oscar Otte (7-6, 6-1). Mais revenait sur le déroulé de la rencontre, le Français s'est estimé assez chanceux d'avoir remporté le premier set contre l'Allemand.

Ce vendredi, Gaël Monfils a remporté son match d’entrée du tournoi de Miami. Le Français s’est imposé en deux sets contre l’Allemand Oscar Otte (7-6, 6-1). Mais l’actuel numéro 22 au classement ATP a eu du mal à s’imposer lors de la première manche contre le 70e mondial. Gaël Monfils s’est imposé 11 à 9 lors du tie-break du premier set. D’ailleurs, le joueur de 35 s’estime assez chanceux de l’avoir remporté, estimant qu’Oscar Otte le jouait nettement mieux que lui.

« Il joue le tie-break beaucoup mieux que moi et je me sens chanceux de le gagner »