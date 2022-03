Tennis

Tennis : L'aveu d'Andy Murray avant d'affronter Daniil Medvedev !

Publié le 26 mars 2022 à 14h35 par B.C.

Ce samedi, Andy Murray va défier Daniil Medvedev à Miami, une rencontre importante aux yeux du Britannique.

Alors qu’il a déjà annoncé qu’il ferait l’impasse sur la saison de terre battue afin de se préserver physiquement, et préparer Wimbledon, Andy Murray s’apprête à affronter ce samedi Daniil Medvedev à Miami. Un test important pour le Britannique, qui défiera l’éphémère numéro 1 mondial, redevenu dauphin de Novak Djokovic au classement ATP. Avant la rencontre, Andy Murray a confirmé que cette rencontre lui servirait de test pour la suite de sa saison.

« Un match comme celui‐ci va me donner une idée claire sur mon niveau »