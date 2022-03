Tennis

Tennis : Gaël Monfils rend hommage à Carlos Alcaraz !

Publié le 17 mars 2022 à 12h35 par La rédaction

Opposé à Carlos Alcaraz en 8ème de finale de l’ATP d’Indian Wells, Gaël Monfils s’est incliné en deux sets. Le Français n’a rien pu faire face à l’Espagnol à qui il a tiré son chapeau.

Après avoir battu Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, Gaël Monfils affrontait Carlos Alcaraz en 8ème de finale de l'ATP d'Indian Wells. Une rencontre très intéressante sur le papier tant le jeune espagnol est dans une forme remarquable en ce moment. Et la partie a tenu toutes ses promesses… Impuissant, Gaël Monfils n’a rien pu faire face à la fougue de Carlos Alcaraz qui l'a battu en deux sets. Après la rencontre, la Monf a rendu hommage à son adversaire du jour.

« On espère qu'il aura une carrière exceptionnelle »