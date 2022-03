Tennis

Tennis : Le clan Monfils s’enflamme après la victoire contre Medvedev !

Après avoir battu Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, Gaël Monfils a reçu les louanges de Gunter Bresnik, son entraîneur.

Gaël Monfils est au sommet de son art. Souvent critiqué pour son irrégularité et ses blessures, le tennisman français a répondu à ses détracteurs de la meilleure des manières. Au troisième tour de l’ATP d’Indian Wells, Gaël Monfils a battu Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial. Une performance XXL qui a épaté tout le monde, y compris son entraîneur, Gunter Bresnik. L’ancien coach de Dominic Thiem a rendu hommage à Monfils.

« Depuis que je travaille avec lui, je n’ai pas à me plaindre »