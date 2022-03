Tennis

Tennis : Daniil Medvedev affiche ses ambitions !

Publié le 14 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

Devenu numéro 1 mondial il y a quelques semaines, Daniil Medvedev a dévoilé ses ambitions pour la suite, avec beaucoup de progrès espérés dans son jeu.

Après plus d’une décennie de règne du big four, Daniil Medvedev s’est emparé de la place de numéro 1 mondial. Un exploit de taille, même s’il a été facilité par la suspension de Novak Djokovic à l’Open d’Australie. La suite pour Daniil Medvedev, c’est de glaner un autre titre du Grand Chelem, lui qui n’a remporté « que » l’US Open. Mais le Russe a également envie de progresser sur différentes aspects de son jeu.

« Je suis beaucoup mieux en ce moment »