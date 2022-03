Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal après son énorme victoire !

Publié le 13 mars 2022 à 13h35 par T.M.

Passé proche de la défaite face à Sebastian Korda, Rafael Nadal a finalement su remonter son retard pour s’imposer. Une performance évoquée par le récent vainqueur de l’Open d’Australie.

En 2022, Rafael Nadal est toujours invaincu. Toutefois, l’Espagnol était très proche de chuter du côté d’Indian Wells lors de son duel face à Sebastian Korda. Dans le troisième set, mené 5-2, Nadal voyait la défaite se rapprocher. Mais comme il a pu le faire face à Medvedev en finale de l’Open d’Australie, le détenteur de victoires en Grand Chelem a su inverser la tendance pour au final réussir à s’imposer (6-2, 1-6, 7-6).

« Je pensais que j'étais foutu »