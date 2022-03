Tennis

Tennis : La sortie fracassante de Nadal sur sa blessure !

Publié le 12 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il réalise un excellent début d’année 2022, Rafael Nadal revient sur sa blessure au pied, qui ne guérira jamais selon lui.

À 35 ans, Rafael Nadal réalise l’un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Impérial, l’Espagnol n’a pas perdu un seul match en 2022, et a été couronné à l’ATP 250 de Melbourne, à l’Open d’Australie et à l’ATP 500 d’Acapulco. Alors qu’il évolue à un excellent niveau, Rafa est logiquement considéré comme l’un des favoris à la victoire finale lors du Masters 1000 d’Indian Wells, où il va faire son entrée face à Sebastian Korda. Si sa blessure au pied semble ne pas lui poser trop de problèmes pour ces derniers temps, Nadal préfère intervenir une bonne fois pour toutes sur ce sujet.

«Quand mon pied sera-t-il rétabli à 100 % ? Jamais»