Tennis : Nadal, Djokovic, GOAT... La terrible sortie de Kyrgios sur Federer !

Publié le 6 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Depuis plusieurs années maintenant, le débat fait rage pour désigner le GOAT entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Toutefois, Nick Kyrgios considère que le Suisse n'a plus sa place dans cette question.

Depuis de nombreuses années maintenant, le circuit ATP est dominé par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Surnommé le Big 3 , les trois joueurs ont laissé très peu de place aux autres, raflant presque tous les trophées du Grand Chelem (61 au total, 21 pour Nadal, 20 pour Djokovic et Federer) ces dernières années. Ainsi, le débat fait rage lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT entre l’Espagnol, le Serbe et le Suisse. Cependant, Nick Kyrgios estime que Roger Federer n'est plus dans la discussion.

«Roger Federer n’est déjà plus dans la discussion pour le GOAT»