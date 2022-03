Tennis

Tennis : La déclaration fracassante de Serena Williams après le craquage de Zverev !

Publié le 5 mars 2022 à 9h35 par La rédaction

Quelques semaines après la réaction musclée d’Alexander Zverev au tournoi d’Acapulco, Serena Williams est montée au créneau pour réagir.

Le comportement d’Alexander Zverev a fait le tour du monde. Agacé par les décisions de l’arbitre, le champion olympique allemand avait frappé à plusieurs reprises dans la chaise de l’arbitre avec sa raquette lors de l’ATP d’Acapulco. Un coup de sang qui a fait du bruit et n’a pas manqué de faire la polémique sur le circuit. Interrogé sur la question, Serena Williams a réagi aux actes d’Alexander Zverev.

« J’aurais sûrement terminé en prison si j’avais fait cela »