Tennis

Tennis : La sortie fracassante de Wilander sur Zverev !

Publié le 3 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Très critiqué après son énervement à Acapulco, Alexander Zverev pourra tout de même participer à la Coupe Davis, ce que regrette Mats Wilander.

Après avoir cassé sa raquette sur la chaise de l’arbitre lors du tournoi d’Acapulco, Alexander Zverev est très critiqué. Sanctionné pour ce coup de sang, l’allemand a écopé d’une amende de 40 000 dollars, mais sa participation aux prochains tournois n’est pas encore compromise. Le numéro 3 mondial disputera même la Coupe Davis, où il affrontera Thiago Seyboth Wild et Thiago Monteiro qui représentent le Brésil. Pour Mats Wilander, cette décision ne passe pas, et Zverev devrait être lourdement sanctionné sportivement.

« Nous devons le punir en conséquence »