Tennis

Tennis : Al-Khelaïfi, Ramos… Wawrinka se livre sur sa rééducation au PSG !

Publié le 2 mars 2022 à 11h35 par T.M.

Opéré du pied, Stan Wawrinka a effectué sa rééducation dans les installations du PSG. Des moments évoqués par le joueur suisse.

Depuis quasiment un an, Stan Wawrinka n’a plus foulé les courts de tennis en compétition. La raison ? Des douleurs au pied. Cela l’a d’ailleurs obligé à passer par la case opération. « Début 2021, j'en suis arrivé au point où je n'en pouvais plus. J'avais poussé au maximum, à jouer avec une douleur assez extrême. En général, je suis assez dur au mal, donc j'avais tenu toutes ces années parce que je jouais bien et que j'arrivais à m'en sortir. Mais j'ai fini par dire stop. Il fallait passer sur le billard », a expliqué Wawrinka pour L’Equipe .

« J'ai passé beaucoup de temps, malheureusement pour lui et pour moi, avec Ramos »