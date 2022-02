Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme pour son titre à Acapulco !

Publié le 27 février 2022 à 10h35 par T.M.

Vainqueur de Cameron Norrie, Rafael Nadal a été sacré du côté d’Acapulco. Un titre qui réjouit au plus haut point l’Espagnol.

Jusqu’à présent, l’année 2022 de Rafael Nadal est parfaite. Après son sacre à l’Open d’Australie, l’Espagnol avait décidé de s’aligner à Acapulco. Et cela s’est terminé de la meilleure des manières, avec un titre, pour Nadal. Après avoir disposé de Daniil Medvedev en demi-finale, le recordman de titres en Grand Chelem a disposé de Cameron Norrie, s’imposant face au Britannique en deux sets (6-4, 6-4).

« Je suis très content »