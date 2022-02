Tennis

Tennis : L’aveu de Rafael Nadal sur son état physique !

Publié le 26 février 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’il va tenter de remporter son 3ème titre de l’année à Acapulco, Rafael Nadal s'est prononcé sur sa forme actuelle.

Vainqueur de Daniil Medvedev en demi-finale de l’ATP 500 d’Acapulco, Rafael Nadal évolue à un très bon niveau en 2022. L’Espagnol, qui reste sur 14 victoires de rang, n’a toujours pas perdu depuis le début d’année, et va déjà disputer sa 3ème finale. Titré à l’ATP 250 de Melbourne puis à l’Open d’Australie, Nadal semble jouer détendu, malgré une blessure au pied.

« Je me sens libéré »