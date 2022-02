Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Medvedev après la démonstration de Nadal !

Publié le 26 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Battu en demi-finale du tournoi d'Acapulco par Rafael Nadal, Daniil Medvedev était déçu de sa prestation. Malgré cette défaite, le joueur russe occupera la place de numéro un mondial lundi prochain.

Pour la deuxième fois de la saison, Rafael Nadal a pris le meilleur sur Daniil Medvedev. Vainqueur de l’Open d’Australie en janvier dernier, le joueur espagnol a passé cet obstacle assez facilement (6/3 6/3) pour se qualifier pour la finale du tournoi d’Acapulco. « J’ai joué contre un rival qui est le numéro 1 mondial et sur la surface que j’apprécie le plus. C’est une victoire de haut niveau » a confié Nadal après sa victoire sur le futur numéro un mondial. Dans la nuit de samedi à dimanche, il affrontera pour le titre le Britannique Cameron Norrie.

« Je ne pense pas pouvoir retenir grand-chose du match »