Tennis : Vaccin, Covid... Djokovic reçoit un nouveau message !

Publié le 26 février 2022 à 14h35 par La rédaction

Directeur du Masters 1000 de Madrid, Fernando Lopez a été interrogé sur la polémique qui entoure Novak Djokovic et sur sa position sur le sujet.

Non vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic se met en difficulté. Plusieurs pays demandent aux sportifs de se faire vacciner pour pénétrer dans leurs enceintes sportives. C’est le cas de l’Australie, mais aussi de la France. Autrement dit, le joueur serbe, qui a déjà raté le premier Grand Chelem de la saison, n’est pas certain de participer à Roland-Garros. Prévu quelques semaines avant le début du tournoi parisien, le Masters 1000 de Madrid accueillera-t-il Djokovic ? Son directeur Fernando Lopez a répondu à cette question.

« Que chacun puisse entrer librement, c’est ce que nous voulons »