Tennis

Tennis : Medvedev se confie sur sa place de numéro 1 mondial !

Publié le 25 février 2022 à 11h35 par T.M.

Suite à la défaite de Novak Djokovic à Dubaï, Daniil Medvedev a récupéré la place de numéro 1. De quoi faire réagir le joueur russe.

Grand changement sur la planète tennis ! Alors que Novak Djokovic régnait en maitre et occupait la place de numéro 1, voilà que le Serbe a chuté de son trône. En effet, suite à sa défaite face à Jiri Vesely à Dubaï, Djokovic a perdu son statut de numéro 1 mondial que Daniil Medvedev a récupéré. Un titre honorifique bien honoré par le Russe, qui s’est imposé à Acapulco contre Nishioka.

« Je pensais que je devais faire quelque chose de grand ici »