Tennis

Tennis : L'aveu de Novak Djokovic après son grand retour !

Publié le 24 février 2022 à 23h35 par La rédaction

Vaincu par Jiri Vesely à Dubaï, Novak Djokovic est revenu sur les raisons de sa défaite, notamment sur son manque de rythme, qu’il explique par son nombre de matchs joués récemment.

Apparu sur les courts pour la première fois en 2022 à l’ATP de Dubaï, Novak Djokovic s’est incliné 2-0 en quarts de finale face à Jiri Vesely. Non-vacciné, le serbe n’avait pas disputé le moindre tournoi sur le début de l’année 2022, et a notamment manqué l’Open d’Australie. Après sa défaite face au 123ème mondial, Djokovic est revenu sur son état de forme, la raison pour laquelle il a, selon lui, perdu.

«J'ai besoin de jouer des matches»