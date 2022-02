Tennis

Tennis : La grande déception de Djokovic après son élimination surprise à Dubaï !

Publié le 24 février 2022 à 21h35 par B.C. mis à jour le 24 février 2022 à 21h42

Éliminé à la surprise générale par Jiri Vesely (6-4, 7-6) à Dubaï, Novak Djokovic n’a pas caché sa déception en conférence de presse.

Novak Djokovic a perdu gros ce jeudi. À la surprise générale, le Serbe a été sorti par Jiri Vesely, 123e joueur mondial, en quart de finale de l’ATP 500 Dubaï (6-4, 7-6). Une défaite qui a un goût de victoire pour Daniil Medvedev, qui occupera pour la première fois de sa carrière la place de numéro 1 mondial la semaine prochaine. À l’issue du match, Novak Djokovic a reconnu que son adversaire du jour était le plus fort, en voulant rapidement tourner la page.

« Pour ma part, j’ai besoin de plus jouer »