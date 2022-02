Tennis

Tennis : Daniil Medvedev affiche ses ambitions !

Publié le 24 février 2022 à 14h35 par La rédaction

Toujours sur la deuxième marche du podium au classement ATP, Daniil Medvedev ambitionne de récupérer le trône le plus vite possible devant Novak Djokovic, le leader incontesté depuis des années.

Après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open en fin d’année dernière, Daniil Medvedev avait pour ambition de récupérer la première place mondiale au classement ATP. Une motivation qui aurait pu se concrétiser si le Russe avait été couronné en Australie. Malgré ses deux sets d’avance, Daniil Medvedev a lâché prise et s’est incliné contre Rafael Nadal. Une défaite qui ne change rien à ses projets de devenir numéro 1 mondial devant Novak Djokovic, tout juste de retour sur les courts.

« Il s’agit d’un grand objectif »