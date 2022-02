Tennis

Tennis : L’énorme message de Nadal sur la place de numéro 1 mondial !

Publié le 23 février 2022 à 9h35 par T.M.

Si Rafael Nadal montre qu’il évolue encore à un très haut niveau, l’Espagnol ne fait toutefois plus de la place de numéro 1 mondial un objectif.

Aujourd’hui, Rafael Nadal occupe la 5ème place du classement ATP, derrière Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniil Medvedev et surtout Novak Djokovic, bien installé sur son trône. Malgré son récent titre à l’Open d’Australie, l’Espagnol n’a pas retrouvé cette place de numéro 1 qu’il a longtemps occupée par le passé. Toutefois, aujourd’hui, être le premier n’est clairement plus un objectif pour Rafael Nadal.

« Cette époque est passée pour moi »