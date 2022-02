Tennis

Tennis : Nadal, Federer, GOAT... Ce vibrant hommage rendu à Djokovic !

Publié le 21 février 2022 à 19h35 par P.L.

Malgré le récent sacre de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, le débat pour le titre de GOAT fait toujours rage entre l'Espagnol, Novak Djokovic et Roger Federer. Pour certains, comme Flavio Saretta, le Serbe est toujours au-dessus, puisqu'il dispose des qualités des deux autres.

Depuis plus d’une décennie maintenant, le circuit ATP est majoritairement dominé par Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Surnommés le Big 3 , les trois hommes ont raflé 61 trophées du Grand Chelem au total (21 pour l’Espagnol, 20 pour le Serbe et le Suisse). Au cours de leur carrière, Rafa , Nole et Roger Federer ont montré qu’ils avaient parfaitement l’étoffe pour être le meilleur joueur de l’histoire du tennis. De ce fait, le débat fait rage quand il s’agit de désigner le GOAT. Et malgré le récent sacre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie, certains considèrent toujours Novak Djokovic comme étant au-dessus.

«Djokovic a le génie de Federer, avec la force mentale et physique de Nadal»