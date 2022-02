Tennis

Tennis : Novak Djokovic s’exprime pour son grand retour !

Publié le 17 février 2022 à 20h35 par La rédaction

De retour sur les courts trois mois après son dernier match, Novak Djokovic n’a pas caché sa joie à l’idée de rejouer au tennis après tous les problèmes qu'il a eus.

Hors blessure, jamais Novak Djokovic n’avait été éloigné des courts pendant trois mois. Pour son grand retour, le Serbe va devoir retrouver ses sensations avant de débuter l’ATP de Dubaï dans une semaine. Une échéance intéressante pour voir si Djokovic est toujours au point physiquement après une telle durée sans compétition. Déjà sur place, Novak Djokovic a exprimé sa joie de rejouer au tennis.

« Le tennis me manque après tout ce qui s’est passé »