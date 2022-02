Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 16 février 2022 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il ne compte toujours pas se faire vacciner, Novak Djokovic reçoit de plus en plus de critiques venant des fans de tennis. Face à cette situation, Àlex Corretja a tenu à réagir.

Souvent critiqué sur sa décision de ne pas se faire vacciner, Novak Djokovic ne compte pas revenir sur sa position. Alors qu’il a avoué être prêt à sacrifier sa participation à Roland-Garros et à Wimbledon, le Serbe prône la liberté, et pourrait donc bel et bien louper de nouveaux tournois majeurs dans les mois à venir. Si Pierre-Hugues Herbert a déjà exprimé son soutien à Nole , c’est désormais au tour d’une ancienne gloire du tennis de prendre la parole.

« Nous devons faire preuve de respect »