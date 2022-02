Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit une excellente nouvelle pour Wimbledon !

Publié le 15 février 2022 à 15h35 par T.M.

Après avoir dû manquer l’Open d’Australie étant donné qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic pourrait toutefois être bien au rendez-vous pour Wimbledon.

Pour The Times , un porte-parole de l’ATP a expliqué que 99% des joueurs de tennis étaient vaccinés contre le coronavirus. Novak Djokovic est donc l’un des rares à ne pas l’être. Et cela lui a d’ailleurs coûté cher puisqu’il n’a pas pu disputer l’Open d’Australie. Toutefois, le Serbe ne semble pas vouloir revoir sa position à ce sujet, même si cela revient à faire une croix sur les prochains gros tournois. « Sacrifier ma participation à des tournois comme Roland-Garros et Wimbledon ? Oui, c'est le prix que je suis prêt à payer », a assuré Djokovic pour la BBC.

Djokovic à Wimbledon ?