Tennis

Tennis : Pour son grand retour, Djokovic reçoit un message très fort !

Publié le 13 février 2022 à 11h35 par La rédaction

Absent des tournois depuis le début d’année, Novak Djokovic fera son grand retour lors de l’ATP 500 de Dubaï. Directeur du tournoi, Salah Tahlak se montre très heureux à l’idée de pouvoir à nouveau accueillir le Serbe.

L’ATP 500 de Dubaï sera la première apparition de Novak Djokovic sur les courts en 2022. Si le numéro 1 mondial ne s’est pas encore exprimé sur une possible vaccination, les conditions d’entrée aux Émirats arabes unis lui permettent de pouvoir participer au tournoi tant que celui-ci est testé négatif au Covid-19. Nole va donc retrouver un tournoi qu’il affectionne tout particulièrement, étant le deuxième tennisman le plus titré à Dubaï avec 5 victoires.

«C’est génial qu’il soit de retour»