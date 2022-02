Tennis

Tennis : Les confidences de Gasquet sur le retour de Novak Djokovic !

Alors que Novak Djokovic effectuera sa première apparition sur les courts en 2022 à la fin du mois de février, Richard Gasquet s’inquiète pour son état mental, plus que pour son niveau.

Non-présent pour l’Open d’Australie, Novak Djokovic a manqué le plus gros tournoi de ce début d’année. S’il n’a toujours pas foulé les courts en 2022, son retour aura prochainement lieu, car le numéro 1 mondial participera à l’ATP 500 de Dubaï qui se tient du 21 au 27 février. Si le talent et la détermination de Nole ne sont plus à prouver, l’imbroglio autour de sa participation à l’Open d’Australie, finalement refusée, a dû fortement l’affecter mentalement.

« C’est un type de pression totalement différente »