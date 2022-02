Tennis

Tennis : Le clan Nadal se paye Djokovic et Federer !

Publié le 11 février 2022 à 19h35 par La rédaction

Quelques semaines après le sacre de Rafael Nadal en Australie, Carlos Moya, son entraîneur, a comparé le triomphe de l’Espagnol aux échecs de Roger Federer et Novak Djokovic.

A 36 ans, diminué par une blessure et mené deux sets à rien, Rafael Nadal est allé chercher son 21ème titre du Grand Chelem en remportant l’Open d’Australie. Une remontada exceptionnelle contre Daniil Medvedev et un nouveau titre pour l’Espagnol, laissant derrière lui Roger Federer et Novak Djokovic, bloqués à 20. De quoi rendre fier Carlos Moya, l’entraîneur de Rafael Nadal.

« Je ne pense pas que ce soit le dernier titre du Grand Chelem qu’il remporte »