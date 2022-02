Tennis

Tennis : Vaccin, Australie... Djokovic reçoit un beau message de Fognini !

Publié le 11 février 2022 à 17h35 par La rédaction

Quelques semaines après l’Open d’Australie qu’il n’a pas pu disputer, Novak Djokovic a reçu un message de soutien de la part de Fabio Fognini.

Forfait pour l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic a passé un mois de janvier très frustrant. En plus d’avoir été écarté des courts et expulsé du territoire australien, le Serbe a vu Rafael Nadal glaner son 21ème titre du Grand Chelem et lui passer devant au nombre de majeurs remportés. Pour disputer les prochains tournois, Djokovic sait ce qu’il lui reste à faire : se vacciner.

« La vérité est que j’aurais aimé le voir jouer »