Tennis : Nadal révèle sa recette miracle après son sacre à l'Open d'Australie !

Publié le 9 février 2022 à 22h35 par A.D.

Alors qu'il vient de remporter l'Open d'Australie, Rafael Nadal a dévoilé son secret pour rester au top durant sa longue et brillante carrière.

Rafael Nadal a réussi une énorme remontada face à Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Mené de deux sets par le Russe, l'ancien numéro un mondial a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à deux manches partout, avant de l'emporter. Grâce à ce sacre à Melbourne, Rafael Nadal passe devant Roger Federer et Novak Djokovic pour le record de titres de Grand Chelem remportés (21 contre 20). Alors qu'il a une longévité exemplaire sur le circuit ATP, Rafael Nadal a dévoilé sa recette miracle lors d'une conférence pour son académie.

«Il doit y avoir de l’art et de la fantaisie»