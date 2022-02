Tennis

Tennis : L'émouvant message de Murray sur la retraite de Del Potro !

Publié le 8 février 2022 à 21h35 par La rédaction

Andy Murray s'est prononcé sur la possible retraite de Juan Martin Del Potro. Miné par les blessures, le joueur argentin pourrait se retirer après le tournoi de Buenos Aires.

Opposé à Federico Delbonis ce mardi, Juan Martin Del Potro pourrait disputer le dernier match de sa carrière. Diminué par des douleurs au genou, le joueur argentin a annoncé qu’il pourrait prendre sa retraite à Buenos Aires. « C'est peut-être plus un adieu qu'un retour. Je vais jouer et je suis franchement impatient de rentrer sur le court mardi. C'est pour ça que je me suis fait opérer la dernière fois » a confié le vainqueur de l’US Open en 2009 au cours d’une conférence de presse émouvante. Ancien numéro un mondial, Andy Murray s’est prononcé sur les possibles adieux de Del Potro.

« Il mérite de beaux adieux »