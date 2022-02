Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit le soutien de… Nick Kyrgios !

Publié le 8 février 2022 à 11h35 par La rédaction

Privé d’Open d’Australie en raison de son refus de se vacciner, Novak Djokovic a reçu un beau message de la part de Nick Kyrgios.

Novak Djokovic espérait sûrement passer un mois de janvier plus tranquille. Après avoir égalé Rafael Nadal et Roger Federer l’an dernier, le Serbe misait sur cet Open d’Australie pour les dépasser au nombre de Grand Chelem gagnés. Non-vacciné, Djokovic n’a pas pu participer au tournoi et a même été expulsé d’Australie. Un fiasco qui a fait beaucoup de bruit mais qui n’a pas empêché Nadal de glaner son 21ème majeur, dépassant ainsi le numéro 1 mondial. Au plus bas, Novak Djokovic a reçu le soutien de Nick Kyrgios.

« C’est donc logique je le soutienne »