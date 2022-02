Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga pousse un énorme coup de gueule !

16 février 2022

Questionné sur le niveau des joueurs français, Jo-Wilfried Tsonga a poussé un énorme coup de gueule en comparant sa situation avec celle de Rafael Nadal.

Avant de défier Félix Auger-Aliassime en 8ème de finale de l’Open 13 de Marseille, Jo-Wilfried Tsonga a répondu à l' AFP . L’ex numéro 5 mondial a été questionné sur le niveau des tennismans français, une fois de plus. Un sujet qui ne plaît pas trop puisqu’aucun joueur français n’a gagné de tournoi du Grand Chelem depuis Yannick Noah. Un souvenir lointain… Alors quand on demande à Jo-Wilfried Tsonga si les joueurs français ne savent pas « se faire suffisamment mal pour gagner », la pilule ne passe pas.

« Il a un terrain de tennis dans son jardin, et on ne dit pas qu’il est gâté ' »