Tennis

Tennis : Roland-Garros, vaccin... Herbert répond à la sortie fracassante de Djokovic !

Publié le 16 février 2022 à 17h35 par A.D.

Privé d'Open d'Australie parce qu'il n'est pas vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic a expliqué clairement qu'il était prêt à renoncer à Roland-Garros et Wimbledon pour la même raison. Interrogé sur le sujet, Pierre-Hugues Herbert a tenu à apporter son soutien au numéro un mondial.

Non-vacciné, Novak Djokovic a été expulsé d'Australie et n'a pas pu participer au Grand Chelem basé à Melbourne. Alors qu'il pourrait également manquer Roland-Garros et Wimbledon à cause de son statut vaccinal, le numéro un mondial a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas changer sa position pour autant. « Sacrifier ma participation à des tournois comme Roland-Garros et Wimbledon ? Oui, c'est le prix que je suis prêt à payer. Prêt à renoncer également à devenir le plus grand joueur ? Oui. Je n'ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que dans le monde, on essaie de faire de gros efforts pour gérer ce virus. (…) Mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps » , a expliqué Novak Djokovic lors d'un entretien accordé à la BBC . Interrogé sur cette sortie de l'ogre serbe, Pierre-Hugues Herbert lui a envoyé un gros message.

«Grand respect pour sa position, il a des convictions»