Tennis : Djokovic, Federer... La grosse sortie du clan Nadal sur le GOAT !

Publié le 14 février 2022 à 12h35 par B.L. mis à jour le 14 février 2022 à 12h49

Grâce à sa victoire à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a remporté son 21e titre en Grand Chelem, devançant ainsi Novak Djokovic et Roger Federer qui en comptent 20. Néanmoins, pour l'entraîneur de l'Espagnol, Carlos Moya, le débat sur l'identité du meilleur joueur de tous les temps n'a pas encore lieu d'être.

Rafael Nadal a pris de l'avance sur ses rivaux que sont Novak Djokovic et Roger Federer. En remportant l'Open d'Australie au mois de janvier dernier, l'Espagnol a en effet gagné son 21e tournoi du Grand Chelem. Une performance remarquable, sachant que le joueur de 35 ans sortait de plusieurs mois de calvaire après une blessure au pied. Alors que les débats sur l'identité du GOAT ont repris de plus belle à la suite du sacre de Rafael Nadal, l'entraîneur de ce dernier, Carlos Moya, s'est prononcé sur la question.

« C'est un débat qui n'a pas beaucoup de sens, étant donné qu'ils sont tous encore actifs »