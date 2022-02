Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal... L'improbable choix de Toni Nadal sur le GOAT !

Publié le 13 février 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 13 février 2022 à 19h39

Suite à son sacre à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a totalement relancé le débat du GOAT. De ce fait, Toni Nadal a tranché pour cette question, en donnant une réponse assez surprenante.

Grâce à son dernier sacre en Grand Chelem, le 21e de sa carrière, Rafael Nadal a relancé le débat autour du GOAT du tennis. Jusqu’à présent, l’Espagnol, Novak Djokovic et Roger Federer étaient à égalité parfaite au nombre de titres en Grand Chelem. Mais depuis que Rafa a dépassé ses deux rivaux dans ce domaine, certains le propulsent comme le meilleur joueur de l’histoire. Néanmoins, le débat fait encore rage chez les fans de tennis. De ce fait, Toni Nadal a pris une position surprenante concernant cette question.

«Je pense que Roger est celui qui a réalisé le plus de grandes choses»