Tennis

Tennis : Nadal reçoit un énorme appel du pied avant Roland-Garros !

Publié le 13 février 2022 à 17h35 par P.L.

Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier dernier, Rafael Nadal a désormais Roland-Garros en ligne de mire. Et pour se préparer au tournoi de Paris, l'Espagnol ne fera pas l'impasse sur le Masters 1000 de Monte-Carlo en avril prochain selon le directeur du tournoi Zeljko Franulovich.

En janvier dernier, Rafael Nadal a signé un nouvel exploit dont lui seul a le secret. Tout juste revenu d’une blessure au pied, l’Espagnol s’est tout de même imposé à l’Open d’Australie pour remporter son 21e tournoi du Grand Chelem, soit un de plus que ses deux rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. Désormais, Rafael Nadal a Roland-Garros (22 mai - 5 juin) en ligne de mire. Le joueur de 35 ans a donc du temps pour se préparer. Et selon Zeljko Franulovich, Rafa ne fera pas l’impasse sur le Masters 1000 de Monte-Carlo (10-17 avril) avant Roland-Garros.

« Je suis sûr qu’il viendra, c'est l’un de ses tournois préférés »