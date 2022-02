Tennis

Tennis : Federer, Nadal… Quand Djokovic se fait éjecter du GOAT !

Publié le 10 février 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal vient de remporter son 21e titre du Grand Chelem, Daria Kasatkina estime que l’Espagnol est le plus grand joueur de l’histoire du tennis au côté de Roger Federer, écartant ainsi Novak Djokovic des débats.

Alors que le Big 3 du tennis comptait chacun 20 titres du Grand Chelem jusqu’à il y a quelques jours, Rafael Nadal a devancé Roger Federer et Novak Djokovic grâce à sa victoire à l’Open d’Australie, au terme d’une quinzaine remarquable de l’Espagnol. Aux yeux de beaucoup, ce dernier s’est démarqué alors que les débats font rage concernant l'identité du meilleur joueur de l’histoire. De son côté, Daria Kasatkina a un avis tranché sur la question. Interrogé par Eurosport , dans des propos relayés par We Love Tennis, la joueuse russe place Roger Federer et Rafael Nadal devant Novak Djokovic et s’explique.

« J’en suis arrivé à la conclusion que Nadal et Federer sont les deux GOAT »