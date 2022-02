Tennis

Tennis : Les grandes confidences de Rafael Nadal !

Publié le 10 février 2022 à 11h35 par B.L.

Récent vainqueur de l'Open d'Australie, Rafael Nadal est réputé pour être un grand superstitieux sur les courts. L'Espagnol a alors évoqué ses nombreux rituels.

Rafael Nadal n'est pas un joueur comme les autres. À 35 ans, l'Espagnol a dernièrement gagné le 21e Grand Chelem de sa carrière après sa victoire à l'Open d'Australie. Le numéro 5 mondial est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à remporter autant de titres majeurs. En plus d'avoir un excellent niveau de jeu, Rafael Nadal est également connu pour ses nombreux gestes de superstition sur les courts, notamment au service.

« Je ne sais pas si c’est positif ou négatif, mais ça marche pour moi d’avoir des rituels »